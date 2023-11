Le coach de Trossard est furieux : "Une honte absolue !"

Arsenal a perdu le choc de ce samedi en Premier League. Face à Newcastle, un concurrent direct, les Gunners se sont inclinés sur le score de 1-0.

Après la rencontre, l'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta s'est montré particulièrement mécontent quant à l'arbitrage. Selon lui, le but de Newcastle - avec aide du VAR -, n'aurait pas dû être validé.

"Je suis là pour parler du résultat et je dois parler de comment il est possible que ce but ait été validé ?!", a fulminé Arteta au micro de SkySports. "Ce n’est pas un but, pour plus d’une raison. On met trop d’efforts, il y a trop d’enjeux, trois points dans une telle ligue, c'est... c’est une honte absolue. J’ai passé 20 ans dans ce pays, et j'ai honte. Tout cela est très loin du niveau de ce qu’on pourrait appeler la meilleure ligue du monde."

L'Espagnol ne reprochait rien à ses joueurs. "Il y a des choses qui ne sont pas autorisées pour qu'un but soit validé, que ce soit ici, au Japon, en Chine, en Italie, au Portugal. Je dois les féliciter. Venir ici, à 21 ans, et faire un tel match contre une équipe comme ça. Parce que c'est une super équipe... Cela me rend malade, cela me rend malade."