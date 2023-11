La Belgique a-t-elle une meilleure équipe qu'à la Coupe du Monde ? L'avis tranché de deux anciens Diables

La Coupe du Monde au Qatar, c'était hier, ou presque. Mais depuis, les Diables Rouges ont parcouru du chemin et arriveront à l'Euro avec des ambitions.

Pas une seule défaite à signaler, la première place du groupe de qualification pour l'Euro, le renouvellement de certains cadres : Domenico Tedesco n'a pas chômé pour sa première année à la tête des Diables Rouges et peut se montrer satisfait de son premier bilan.

Réunis par Het Belang van Limburg, Olivier Deschacht et Steven Defour partagent l'optimisme : "Nous avons une meilleure équipe que l’an dernier à la Coupe du monde. Onana, Trossard... la plupart des joueurs se sont améliorés. Il y a plus de faim et nous avons un entraîneur national avec des principes, qui ose prendre des décisions. A l'Euro, la demi-finale doit être possible" selon Deschacht.

Steven Defour attend quant à lui au minimum les quarts de finale : "Ces Diables ont déjà gagné en Allemagne. Dans un bon jour, ils peuvent aussi battre la France ou les Pays-Bas. Mais ils peuvent aussi perdre. Si le tirage n’est pas trop mauvais, les joueurs pourront grandir dans le tournoi". On en reparle cet été ?