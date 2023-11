Délaissé chez les Diables, Dries Mertens joue la carte de l'honnêteté sur Domenico Tedesco

Dries Mertens ne fait pas partie des plans de Domenico Tedesco en équipe nationale. Mais il ne garde pas de rancœur particulière envers le sélectionneur.

Le compteur de Dries Mertens chez les Diables Rouges restera-t-il bloqué à 109 sélections ? Il y a des chances, car il n’a pas été appelé depuis l’intronisation de Domenico Tedesco, sa dernière apparition remontant à ce fameux 0-0 contre la Croatie à la Coupe du Monde au Qatar.

Encore auteur d’une prestation sensationnelle ce weekend, Mertens n’en veut pas au sélectionneur : “Ça ne me blesse de ne plus être appelé. J’ai eu une très bonne conversation avec Domencio Tedesco, il m’a témoigné beaucoup de respect. J’ai apprécié qu’il soit venu à Istanbul pour me parler. Il a expliqué très clairement sa vision” a-t-il expliqué sur le plateau de VTM.

Le chouchou du public de Galatasaray accepte les choix du sélectionneur : “Je lui ai dit que s’il me rappelait, je reviendrais. Mais je comprends aussi qu’il choisisse des joueurs plus jeunes qui peuvent être meilleurs que moi. Je le comprends complètement”.