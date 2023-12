Van Bommel en a marre d'Anderlecht et veut que ça change

Le choc de ce dimanche verra s'opposer l'Antwerp et le Sporting d'Anderlecht.

L'Antwerp affrontera le RSC Anderlecht lors de la prochaine journée de la Jupiler Pro League. Mark van Bommel n'a pas encore réussi à vaincre les mauves et blancs, mais il veut que ça change.

Van Bommel perçoit une équipe d'Anderlecht solide. "Nous devons percer leur jeu une fois pour toutes, je veux que ça change et battre Anderlecht. C'est est un adversaire difficile à manœuvrer. Ils ne jouent pas en Europe, mais ils se sont également renforcés avec beaucoup d'expérience. Rits, Dolberg, Schmeichel, Delaney, Vertonghen... Et en plus, de jeunes talents en développement", rapporte Het Laatste Nieuws après la conférence de presse anversoise.

Van Bommel estime que le moral est bon du côté du Great Old. "Dolberg et Dreyer ont déjà marqué ensemble 21 buts, mais cela ne signifie pas que si vous neutralisez ces deux joueurs, Anderlecht deviendra moins performant. Le match contre Barcelone nous a demandé beaucoup d'énergie, mais le moral est toujours meilleur après une victoire qu'après une défaite."