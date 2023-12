🎥 La folie reprend en Turquie : face à son président descendu sur le terrain, un ancien Brugeois tente le tout pour le tout

La fédération turque pensait sans doute apaiser les esprits en suspendant temporairement le championnat. C'est tout l'inverse qui s'est produit.

Après l'agression d'un arbitre à même la pelouse, le championnat turc avait été suspendu. Ce mardi, les matchs ont repris. Malheureusement, la fédération a vite constaté que l'incident a donné des idées aux autres présidents. De quoi faire encore un peu plus basculer la compétition dans le ridicule et le chaos.

Aujourd'hui, c'est la rencontre entre Istanbulspor et Trabzonspor qui a été définitivement arrêtée. En cause, l'arbitrage peu au goût du président d'Istanbulspor (visible en bas de la vidéo ci-dessous). Alors que son équipe, menée 1-2, tentait de revenir au score, le bougre est tout simplement descendu sur le terrain pour donner l'ordre à ses hommes de rentrer au vestiaire.

Le pire dans tout cela ? Les joueurs voulaient continuer, on le voit d'ailleurs à la réaction au moment du dégagement en touche pour interrompre la partie. Plus fort encore, l'ancien Brugeois Simon Deli (que les plus observateurs auront reconnu avec Stefano Okaka sur la photo) s'est agenouillé pour faire entendre raison à son président. Mais sa décision était déjà prise. Où s'arrêtera donc la folie du championnat turc ?