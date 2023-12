Inquiétude pour Kevin De Bruyne ? Pep Guardiola répond et rassure !

Bientôt de retour, Kevin De Bruyne ? Oui, mais pas en prenant des risques inconsidérés.

La présence de Kevin De Bruyne au sein du groupe de Manchester City lors de la Coupe du Monde des Clubs avait rempli tout le monde d'optimisme. Après une longue absence pour une lourde blessure aux ischios, le Diable Rouge semblait proche d'un retour sur les terrains. Mais pour le retour des Citizens en Angleterre, face à Everton, pas trace de KDB.

Pep Guardiola s'est expliqué sur cette absence, qui inquiétait un peu : s'agirait-il d'une rechute pour De Bruyne ? "Kevin était un peu fatigué hier, d'où son absence. Il s'est entraîné avec nous durant la semaine mais il travaille dur, d'où cette fatigue", précise le coach de Manchester City. "Il a été blessé durant de longs mois. Si vous gérez mal cela, le risque de rechute est réel".

On sait l'importance de Kevin De Bruyne dans le jeu des Citizens. Le Diable Rouge a délivré 31 passes décisives la saison passée en 49 rencontres, jouant un grand rôle dans le triplé historique de Manchester City. L'été dernier, De Bruyne s'occasionnait une blessure aux ischios après un match à peine. Avec un calendrier chargé et l'Euro 2024 au bout, on ne peut qu'espérer qu'il tienne bon à son retour...