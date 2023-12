Un ancien d'Anderlecht à la quête de la gloire en sélection nationale

L'Egypte se rendra en Côte d'Ivoire pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroulera du 13 janvier au 11 février. Un ancien d'Anderlecht fait partie de la sélection.

Ce joueur, c'est Mahmoud Hassan Trezeguet. Passé par Anderlecht puis à Mouscron; l'ailier égyptien de 29 ans évolue désormais à Trabzonspor, en Turquie.

Trezeguet compte 65 sélections et 14 buts avec l'Egypte. Il est l'un des joueurs les plus importants du noyau, composé également de la star Mohamed Salah (Liverpool) et Mohamed Elneny (Arsenal). Omar Marmoush (Eintracht Francfort), Mostafa Mohamed (Nantes) et Ahmed Hassan (Bendikspor) sont les quelques joueurs du noyau évoluant en Europe.

L'Egypte fait partie des favoris de la compétition. Les Pharaons ont remporté la compétition à 7 reprises et ont atteint la finale lors de la dernière édition. Elle est versée dans le groupe B, aux côtés du Mozambique, le Ghana et le Cap-Vert.