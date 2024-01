"Certains pensent que je suis fou d'avoir signé à Courtrai..."

Le KV Courtrai a démarré l'année 2024 par la présentation de son nouveau coach. Ce sera à Freyr Alexandersson d'améliorer la situation au sein de la lanterne rouge de Pro League.

C'est désormais officiel : Freyr Alexandersson est le nouveau coach du KV Courtrai. L'Islandais prend le relais après les limogeages successifs d'Edward Still, de Glen De Boeck et l'intérim de Joseph Akpala.

La tâche de l'ancien coach de Lyngby sera titanesque. Courtrai est en effet lanterne rouge de Pro League avec seulement 10 points pris sur 60 possibles. Les Kerels sont à 11 points du premier club hors zone-rouge, Charleroi. De plus, le fond de jeu du KVK pose énormément question.

Ce vendredi, Alexandersson a été présenté à la presse. Il sait visiblement où il a signé. "Je comprends que le monde extérieur me considère comme un fou et que pour lui, avec 10 points sur 60, Courtrai est déjà hors-course. Je respecte leur opinion, mais je suis mieux informé qu'eux."

"Ils ne savent pas non plus comment je travaille. On m'a garanti de nouveaux joueurs et j'ai l'intention de tirer le maximum de ce groupe", a-t-il continué. "Il me semble logique qu'en tant qu'entraîneur du Club de Bruges, par exemple, vous choisissiez un football offensif, mais ici, c'est différent. L'organisation est importante, mais dans tous les cas, le KV Courtrai jouera avec beaucoup d'énergie et de dynamisme, ce sera le point de départ."