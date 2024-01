Loïs Openda rejoint un grand nom du football belge dans l'histoire de la Bundesliga !

Loïs Openda a encore fait trembler les filets en Bundesliga ce samedi avec le RB Leipzig. Il s'agissait là de son 12e but de la saison, et il rejoint donc là un certain Emile Mpenza.

Loïs Openda (23 ans) ne s'arrête plus ! Le Diable Rouge a continué sur sa lancée lensoise après avoir signé au RB Leipzig. Face au leader, le Bayer Leverkusen, Openda a inscrit son 12e but de la saison ce samedi. Un total qui le fait entrer dans la petite histoire belge de la Bundesliga. Comme le précise en effet Opta Jean, Loïs Openda est devenu le premier joueur belge à marquer 12 buts en une saison de Bundesliga depuis un certain Emile Mpenza, en 2000-2001, sous les couleurs de Schalke 04. 🇧🇪 📊 Loïs Openda est le premier Belge à avoir marqué 12 buts en une saison de Bundesliga depuis Émile Mpenza lors de la saison 2000-2001.



(@OptaJean) pic.twitter.com/eD0k8j7zMo — Diables Rouges Actu 🇧🇪 (@DiablesActu) January 20, 2024 Malheureusement pour Openda et le RB Leipzig, ce but n'aura pas suffi. Le club au taureau s'est en effet incliné dans les derniers instants face à Leverkusen (2-3), qui reste donc invaincu et inarrêtable en tête de la BuLi.