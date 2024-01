Colère du côté de Liège après le report du match face à Anderlecht

Le match entre les RSCA Futures et le RFC Liège devait normalement se jouer à 20 heures samedi soir au Heysel. Mais une heure avant le match, l'arbitre a déclaré le terrain injouable.

Le report du match face aux RSCA Futures alors qu'ils étaient déjà à Bruxelles a de quoi faire gronder les joueurs et le staff du RFC Liège. Ils ont fait le voyage de loin pour finalement remonter dans le bus directement. Pourtant, il y avait déjà eu deux inspections par des arbitres professionnels. L'une le jeudi et l'autre le vendredi soir.

À chaque fois, le terrain avait été jugé praticable. Mais apparemment, pour des raisons inexpliquées, la bâche avait déjà été retirée du terrain vendredi. Alors que tout le monde savait qu'il allait encore geler.

Du côté de la direction de Liège, on est en colère et on envisage même de prendre d'autres mesures. "La direction du club avait déjà proposé mardi dernier que le match puisse se jouer sur le terrain principal du RSCA, d'autant plus que la première équipe joue à l'extérieur ce week-end".

"Cette proposition a été refusée sous prétexte de travaux. Le club et les supporters ont engagé des frais importants en prévision de ce samedi. La direction du club examinera toutes les options réglementaires et discutera pleinement de la question au début de la semaine prochaine."