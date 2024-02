Les nouveaux petits frères de Kevin De Bruyne

Manchester City et le City Football Group continuent de s'agrandir. Un nouveau club fait désormais partie de cette galaxie football.

Ce dimanche, le City Football Group est officiellement passé de 12 à 13 clubs puisque le groupe a annoncé l'arrivée d'Istanbul Basaksehir parmi les autres clubs affiliés.

"City Football Group (CFG) et Istanbul Başakşehir FK (IBFK) ont signé un accord de coopération axé sur le football. Selon l’accord, CFG fournira des conseils à Istanbul Başakşehir, qui vise la croissance et le succès, sur divers projets de football, notamment la stratégie de football à long terme, la sélection des joueurs, le transfert et la formation des processus", peut-on lire dans le communiqué officiel.

Le City Football Group, dont Manchester City et ses stars comme Kevin De Bruyne sont les têtes de gondole, possède plusieurs clubs au travers du globe avec notamment un en Belgique : Lommel SK.

Mais d'autres clubs comme New York City FC (MLS), Gérone (Espagne), Melbourne City FC (Australie) ou encore Palerme (Italie) font partie de cette galaxie football mise en place en 2013.