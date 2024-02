L'élimination, une... bonne chose pour La Gantoise ? "Nous n'avons pas ce qu'il faut pour jouer sur plusieurs fronts"

La Gantoise n'a plus qu'une seule compétition à jouer désormais, après son élimination en Conference League. Une demi-surprise, car Gand a beaucoup à perdre en championnat.

Tarik Tissoudali a bien failli être le héros de La Gantoise ce mercredi, inscrivant le but égalisateur contre le Maccabi Haïfa. Mais cela n'a pas suffi : les Buffalos n'ont pas réussi à marquer le 2-1, qui aurait été synonyme de prolongations. "Nous avons eu les occasions pour marquer plusieurs buts après mon égalisation. Mais nous avons de vraies difficultés à mettre le ballon au fond, c'est un vrai problème", regrettait le Marocain à notre micro après la rencontre.

"Moi-même, j'ai eu beaucoup d'occasions, mais comme je l'ai dit, à Gand, nous avons un problème au moment de marquer. Nous sommes tous déçus", assure Tissoudali. La Gantoise donnait en effet l'impression qu'elle n'aurait pas marqué même en jouant toute la soirée. "Depuis la trêve hivernale, on ne marque plus si facilement. C'est un gros souci mais en foot tout peut vite changer, il suffit qu'on marque 2-3 fois avec un peu de chance et tout est différent".

La Gantoise éliminée, un soulagement ?

Déjà éliminée en Coupe de Belgique, La Gantoise n'a donc plus qu'une seule compétition à jouer. Un mal pour un bien, peut-être, car les Buffalos sont actuellement 5e avec seulement deux points d'avance sur le Racing Genk. "Je pense que c'est une bonne chose. Gand a un effectif très mince, on a subi beaucoup de blessures et de nombreux joueurs sont partis", regrette Tarik Tissoudali.

"Il faut faire avec les joueurs que nous avons, mais nous n'avons pas les capacités en ce moment de jouer sur plusieurs fronts. Le club n'a pas acheté assez de joueurs prêts tout de suite, c'est aussi un souci", conclut l'attaquant gantois avec lucidité, mais aussi une certaine frustration.