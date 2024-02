De Bruyne est-il devenu un joueur fragile ? "Quand tu n'as plus joué depuis 6 mois..."

De retour à la compétition depuis deux mois, Kevin De Bruyne a montré qu'il était indispensable à Manchester City. Ce mardi, il a impressionné. Le Belge a donné 4 passes décisives lors de la victoire 2-6 des Citizens face à Luton Town.

Les statistiques de De Bruyne depuis son retour sont tout bonnement impressionnantes : 2 buts et surtout 12 assists. ”Je ne me suis jamais inquiété après cette blessure, mais je ne m’attendais à revenir aussi bien”, a déclaré De Bruyne après la victoire face à Luton Town.

Malgré son retour en grande forme, De Bruyne reste un joueur fragile. Raison pour laquelle son coach Pep Guardiola n'hésite pas à encore le garder sur le banc, comme le week-end dernier contre Brentford.“Je me sentais bien, mais j’étais un peu fatigué et j’avais pris un petit coup à mon autre cuisse. C’est pour ça que je suis resté sur le banc. On ne voulait prendre aucun risque", a expliqué De Bruyne.

Le capitaine des Diables a expliqué "vouloir prendre plus soin" de lui. “Quand tu n’as pas joué pendant six mois, tu sais que des petits pépins sont vite arrivés."