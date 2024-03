Inquiétant : les cas de racisme et de discrimination ont augmenté dans les stades

Selon des rapports révélés par Le Soir et De Morgen, les cas de racisme et de discrimination dans les stades de football ont augmenté de 20 % lors des deux dernières années.

Au cours de la saison 2022-2023, la Fédération belge a reçu 452 signalements. Dans 85 % des cas, il s'agissait de faits de racisme.

Il faut savoir que depuis 2021 et le lancement de la campagne "Come Together", les arbitres sont tenus de signaler les incidents de ce type dans leur rapport de match.

La répression n'est pas toujours la solution. La sensibilisation l'est dans près de la moitié des cas. En effet, 40% des dossiers traités débouchent sur des mesures alternatives (par exemple, un parcours en collaboration avec la Caserne Dossin, l'AfricaMuseum ou la RainbowHouse).