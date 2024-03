Kevin De Bruyne va devoir faire face à Thibaut Courtois

Les affiches des quarts de finale de la Ligue des Champions sont connues. Du très lourd en perspective avec un duel City - Madrid.

Vu les noms des équipes qualifiées, il fallait s'attendre à des énormes affiches pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et le tirage au sort n'a absolument pas déçu les fans.

Ainsi, le premier choc qu'on retiendra oppose le Real Madrid de Thibaut Courtois au Manchester City de Kevin De Bruyne. A l'heure actuelle, le gardien des Diables, dans la tourmente, est en pleine convalescence après son opération mais les rumeurs évoquaient un retour pour ce stade de la compétition. Reste donc à voir si l'affrontement entre Courtois et KDB aura lieu.

Witsel et Vermeeren face à Dortmund

L'autre affiche cinq étoiles oppose le Paris Saint-Germain au FC Barcelone. Un rendez-vous de stars en persepective avec une énorme pression sur les épaules d'un certain Kylian Mbappé avant la fin de son contrat dans la capitale française.

Dans les deux autres rencontres : Arsenal sera face au Bayern Munich, avec un Harry Kane en quête de trophée et l'Atlético de Madrid d'Axel Witsel et Arthur Vermeeren jouera le Borussia Dortmund.

Les matchs aller auront lieu les 9 et 10 avril alors que les matchs retour se dérouleront une semaine plus tard soir les 16 et 17 avril.