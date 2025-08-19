Du renfort pour Rik De Mil : un international algérien arrive à Charleroi

Le Sporting Charleroi s'apprête à accueillir Kevin Van Den Kerkhof en prêt avec option d'achat. L'international algérien, latéral droit, viendra concurrencer Jérémy Petris au Mambourg.

Le mercato estival du Sporting Charleroi reste très animé, à 19 jours de sa fermeture officielle. Côté arrivées, Aurélien Scheidler va rejoindre le Mambourg en provenance de Dender dans les prochaines heures, comme l’a confirmé Vincent Euvrard après la défaite de son équipe contre Anderlecht.

Du côté des départs, les Carolos vont se séparer de certains joueurs superflus, comme Anthony Descotte, qui devrait être à nouveau prêté aux Pays-Bas, et Vetle Dragsnes, en passe de rejoindre Brann dans son pays natal, la Norvège.

Ce n’est pas tout pour les Zèbres, qui sont en train de finaliser une nouvelle arrivée afin de renforcer le couloir droit, où Jérémy Petris est actuellement le seul titulaire attitré. Un joueur expérimenté va venir le concurrencer.

Un international algérien au Sporting Charleroi

Selon nos confrères du Soir et de Foot Mercato, le Sporting Charleroi est sur le point d’enregistrer l’arrivée de Kevin Van Den Kerkhof, en prêt avec option d’achat. Le latéral droit algérien de 29 ans, international à dix reprises, va rejoindre le Mambourg en provenance de Metz.

Passé par l’UR La Louvière entre 2017 et 2019, puis par l’Olympic Charleroi, Dudelange et Bastia, Kevin Van Den Kerkhof a disputé 17 matchs de Ligue 2 la saison dernière et 32 en Ligue 1 la saison précédente.

Remonté en Ligue 1 avec les Grenats, il n’a pas quitté le banc lors de la réception de Strasbourg lors de la première journée de championnat. Acheté 2,5 M€ par Metz en 2023, Van Den Kerkhof vaut aujourd’hui environ la moitié de ce montant, selon Transfermarkt.