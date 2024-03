🎥 Fin de match cauchemardesque pour le RFC Liège, qui rate une nouvelle fois le top 6

Scénario cruel pour le RFC Liège au Lierse. Les Sang et Marine ont mené deux fois mais s'inclinent finalement au bout du temps additionnel.

Il ne fallait pas arriver en retard pour ce Lierse - RFC Liège, et surtout pour les supporters liégeois. Après 65 secondes, Zakaria Atteri ouvrait le score pour les visiteurs. Deux semaines après avoir inscrit son premier but pour le RFCL, l'attaquant a une nouvelle fois placé les siens aux commandes...pour rien.

Car juste avant la mi-temps, le Lierse égalisait sur penalty. Même scénario lors du deuxième acte : cette fois, il n'a fallu attendre que 12 secondes pour voir Yannick Loemba replacer Liège aux commandes.

Mais il était écrit que les hommes de Gaëtan Englebert ne tiendraient pas leur avantage aujourd'hui. Encore devant à dix minutes de la fin, ils encaissaient le but de l'égalisation sur une frappe imparable de Kireev.

Le RFC Liège passe à côté de la montre en or

On se dirigeait donc vers un partage, d'autant que dans les arrêts de jeu, Damien Mouchamps manquait la balle de match. Et c'est finalement le Lierse qui en profitait pour faire basculer la rencontre in extremis grâce au but fatidique de Van Acker.

FT | Une fin de match complètement folle offre la victoire au Lierse ! ūüėģ‍ūüí®ūüí™ #LIERFCL pic.twitter.com/2sghrFUAa0 — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) March 16, 2024

Une fin de match cruelle qui empêche une nouvelle fois le RFC Liège d'intégrer le top 6 (trois points de retard avant le match de Dender). De son côté, le Lierse prend trois points d'avance sur Ostende et cinq sur Seraing en fond de classement.