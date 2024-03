📷 "Une plaisanterie sans nom" : le maillot d'un adversaire des Diables fait polémique

Récemment, l'Union belge a dévoilé les maillots que porteront les Diables Rouges avec notamment une tunique en hommage à Tintin. Et elle n'est pas la seule nation à l'avoir fait puisque toutes les équipes qui participent à l'Euro sont en train de dévoiler les vareuses prévues pour la compétition.

La dernière en date nous vient de l'Angleterre, futur adversaire des Diables en match amical mardi prochain. Et il serait correct de dire que le maillot est loin de faire l'unanimité.

En effet, si les couleurs semblent convenir à tout le monde, le diable se cache dans les détails. Il faut regarder au drapeau brodé sur le col pour se rendre compte que la croix de Saint-Georges (le symbole de l'Angleterre) n'est pas rouge et blanche mais teintée de différentes couleurs.

"Une nouveauté qui devrait unir et inspirer", a expliqué Nike au moment de présenter le maillot. Mais sur les réseaux sociaux, les supporters des Three Lions n'ont pas hésité à parler de "honte" ou de choix "stupide". Une pétition a même vu le jour pour "sauver la croix de Saint-Georges".

Même les politiques ont donné leur avis comme l'un des partisans du Brexit, Nigel Farage, qui parle d'une "plaisanterie sans nom" alors que Chris Sutton, analyste à la BBC "comprend" les supporters en colère. "Ce n'est pas la croix de Saint-Georges. Pourquoi diable ce dessin inspirerait-il et unirait-il les gens ? C'est de la foutaise", a-t-il ajouté.

A fresh look for a huge summer 🤩



