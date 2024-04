C'est reparti pour Romelu Lukaku : prêt à tout pour le vendre, Chelsea contacte... la fédération saoudienne !

La direction de Chelsea aurait entamé des discussions avec... la fédération saoudienne de football, directement, pour trouver une solution concernant Romelu Lukaku.

À quelle sauce Romelu Lukaku sera-t-il mangé cet été ? Après de longues discussions, en fin de saison dernière, concernant son avenir, le meilleur buteur des Diables avait finalement rejoint l'AS Roma pour y réaliser une très belle saison.

Avec 18 buts et quatre passes décisives toutes compétitions confondues et un apport excellent, tant en club qu'en équipe nationale, Romelu Lukaku a préparé son Euro 2024 de la meilleure des manières.

Mais voilà, le club de la Louve n'a pas les moyens de s'offrir le buteur de 30 ans sur le long terme, et Lukaku retournera donc à Chelsea en fin de saison.

Chelsea veut envoyer Romelu Lukaku en Arabie Saoudite !

Une situation toujours compliquée, puisque les Blues n'ont pas l'intention d'offrir une nouvelle chance à celui pour qui ils ont déboursé 113 millions d'euros en 2021. L'ambition est donc de le vendre, afin de récupérer une partie de l'investissement et libérer l'un des plus gros salaires du club.

Sous contrat dans le club londonien jusqu'en 2026, Romelu Lukaku est la cible de l'Arabie Saoudite depuis un an. Le joueur et ses représentants avaient déjà rencontré les dirigeants d'Al-Hilal il y a un an, et le journaliste Sacha Tavolieri sait que l'attaquant belge avait vanté les mérites de la Saudi Pro League.

Des discussions que n'ont pas oubliées les dirigeants de Chelsea qui savent que, pour augmenter les chances de recevoir un chèque conséquent, se tourner vers l'Arabie Saoudite ne peut être qu'une bonne solution.

C'est pour cela que, toujours selon les informations de Sacha Tavolieri, les dirigeants de Chelsea auraient entamé des discussions avec... la Fédération Saoudienne de football, tout simplement, afin de trouver une solution pour Lukaku. Pour rappel, le fonds souverain saoudien (PIF) détient 75% des quatre principaux clubs du pays : Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli et Al-Ittihad.

L'ancien d'Anderlecht et de Manchester United, qui a donc déjà fait part de son intérêt pour le championnat saoudien, n'aurait pas encore pris de décision concernant son avenir. Toujours la même source, Chelsea espère récupérer un montant avoisinant les 60 millions d'euros, soit la moitié de son investissement, mais pourrait se satisfaire d'un chèque de 40 millions d'euros, puisque retirer le salaire du Diable Rouge serait déjà une belle épine en dehors du pied des Blues.