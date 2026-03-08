Clap de fin à Namur : le club prend une grande décision en début de Play-Downs

Le club vit une saison compliquée en D1 ACFF et jouera son avenir sportif en Play-Downs où il tentera de se maintenir. Ce sera sans son désormais ex-coach.

L'UR Namur vient d'annoncer le départ de son entraineur principal, Nadir Sbaa. Le coach arrivé en cours de saison, n'est finalement pas parvenu à redresser la barre du navire namurois.

La décision et l'annonce sont tombées juste après le match à l’Union Saint-Gilloise B, même si la rencontre a dû être arrêtée à cinq minutes du terme suite à la lourde blessure (fracture) du Merle Mugabo, et n'a finalement pas repris.

Namur toujours en course contre la relégation

Namur était alors mené 3-0 et les Merles se dirigeaient vers une défaite à l'occasion de cette deuxième journée de play-downs. L'UR est en course pour éviter la relégation aux côtés du Crossing Schaerbeek et du SL 16.

Après des débuts encourageants suite à sa prise de fonctions en octobre, le club a finalement décidé de terminer la saison sans Nadir Sbaa.

"L’UR Namur annonce mettre fin à sa collaboration avec son entraîneur principal, Nadir Sbaa. Le club tient à remercier Nadir pour son investissement, son engagement et son professionnalisme tout au long de son passage à Namur. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière, tant sur le plan sportif que personnel", annonce le communiqué du club.



