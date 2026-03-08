"Je ne peux pas le cacher" : Aleksandar Stankovic s'exprime sur son avenir à Bruges

Plusieurs piliers de l'équipe pourraient quitter le Club cet été. L'un des noms qui retient le plus l'attention est celui du milieu de terrain serbe.

Aleksandar Stankovic s'est exprimé ouvertement sur son avenir au Club et le rôle que l'Inter Milan pourrait y jouer. Pour rappel, Bruges avait racheté le Serbe au club italien pour environ 10 millions d'euros, mais une clause de rachat avait été incluse dans le contrat.

Celle-ci permet à l'Inter de récupérer le milieu de terrain l'été prochain pour 23 millions d'euros, si elle le souhaite. Stankovic souligne toutefois qu'il n'a que peu d'influence sur la décision finale : "Cela ne dépend pas de moi. Tout le monde connaît ma situation concernant le contrat et la clause de rachat. La décision appartient aux deux clubs, pas à moi", a clarifié le joueur serbe au micro de DAZN.

Stankovic ouvert à tout scénario

Le milieu de terrain, fils de l'ancien joueur Dejan Stankovic, a toutefois laissé entendre qu'il n'était pas insensible à un éventuel retour à Milan : "Je me sens prêt à tout. Je suis prêt à beaucoup de choses, alors pourquoi pas à cela ? Je ne peux pas le cacher, je suis un grand fan de l'Inter en raison de mon passé."

Dans le même temps, Stankovic a souligné que pour l'instant, il restait pleinement concentré sur les Blauw & Zwart : "Mais aujourd'hui, je porte le maillot du Club Bruges et je suis leur premier supporter."

Notre championnat touche doucement à sa fin, et à l'aube des Champions play-offs, les formations du haut de tableau se positionnent pour le sprint final. S'il venait à quitter la Jupiler Pro League, Stankovic espère que ce sera avec un titre de champion en poche.