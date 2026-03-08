"Je ne peux pas le cacher" : Aleksandar Stankovic s'exprime sur son avenir à Bruges

Chafik Ouassal
| Commentaire
"Je ne peux pas le cacher" : Aleksandar Stankovic s'exprime sur son avenir à Bruges
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Plusieurs piliers de l'équipe pourraient quitter le Club cet été. L'un des noms qui retient le plus l'attention est celui du milieu de terrain serbe.

Aleksandar Stankovic s'est exprimé ouvertement sur son avenir au Club et le rôle que l'Inter Milan pourrait y jouer. Pour rappel, Bruges avait racheté le Serbe au club italien pour environ 10 millions d'euros, mais une clause de rachat avait été incluse dans le contrat.

Celle-ci permet à l'Inter de récupérer le milieu de terrain l'été prochain pour 23 millions d'euros, si elle le souhaite. Stankovic souligne toutefois qu'il n'a que peu d'influence sur la décision finale : "Cela ne dépend pas de moi. Tout le monde connaît ma situation concernant le contrat et la clause de rachat. La décision appartient aux deux clubs, pas à moi", a clarifié le joueur serbe au micro de DAZN.

Stankovic ouvert à tout scénario

Le milieu de terrain, fils de l'ancien joueur Dejan Stankovic, a toutefois laissé entendre qu'il n'était pas insensible à un éventuel retour à Milan : "Je me sens prêt à tout. Je suis prêt à beaucoup de choses, alors pourquoi pas à cela ? Je ne peux pas le cacher, je suis un grand fan de l'Inter en raison de mon passé."

Dans le même temps, Stankovic a souligné que pour l'instant, il restait pleinement concentré sur les Blauw & Zwart : "Mais aujourd'hui, je porte le maillot du Club Bruges et je suis leur premier supporter."

Lire aussi… LIVE : Bruges s'offre deux grosses occasions coup sur coup !
Notre championnat touche doucement à sa fin, et à l'aube des Champions play-offs, les formations du haut de tableau se positionnent pour le sprint final. S'il venait à quitter la Jupiler Pro League, Stankovic espère que ce sera avec un titre de champion en poche.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis FC Bruges - Anderlecht maintenant en live sur Walfoot.be.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FC Bruges
Aleksandar Stankovic

Plus de news

LIVE : Bruges s'offre deux grosses occasions coup sur coup ! Live

LIVE : Bruges s'offre deux grosses occasions coup sur coup !

13:42
"La saison commence vraiment pour eux" : un ex-Anderlechtois donne le ton du 'Topper'

"La saison commence vraiment pour eux" : un ex-Anderlechtois donne le ton du 'Topper'

10:40
"Dans l'intérêt du football belge" : le souhait d'une ancienne icône brugeoise à Anderlecht

"Dans l'intérêt du football belge" : le souhait d'une ancienne icône brugeoise à Anderlecht

10:00
Adriano Bertaccini évoque les ambitions anderlechtoises et révèle son meilleur joueur de Pro League

Adriano Bertaccini évoque les ambitions anderlechtoises et révèle son meilleur joueur de Pro League

08:00
Un Belge vit un conte de fées en FA Cup : "Notre mauvais terrain est une arme"

Un Belge vit un conte de fées en FA Cup : "Notre mauvais terrain est une arme"

13:30
"La surface, c'est mon salon" : Nicolo Tresoldi prévient Anderlecht avant le choc

"La surface, c'est mon salon" : Nicolo Tresoldi prévient Anderlecht avant le choc

06:20
"Après ce qu'il a fait, quelqu'un comme Marc Overmars ne serait jamais nommé"

"Après ce qu'il a fait, quelqu'un comme Marc Overmars ne serait jamais nommé"

13:00
Majeed Ashimeru retrouve le rythme et pourrait porter la RAAL jusqu'au maintien

Majeed Ashimeru retrouve le rythme et pourrait porter la RAAL jusqu'au maintien

08:20
Une ancienne figure d'Anderlecht estime que le Club de Bruges doit être champion

Une ancienne figure d'Anderlecht estime que le Club de Bruges doit être champion

21:20
3
🎥 "On le voit clairement sur les images" : Christian Burgess méritait-il d'être exclu ? Réaction

🎥 "On le voit clairement sur les images" : Christian Burgess méritait-il d'être exclu ?

11:00
1
Officiel : un Anderlechtois quitte le navire mauve et rejoint Edward Still à Watford

Officiel : un Anderlechtois quitte le navire mauve et rejoint Edward Still à Watford

09:40
"Onze petits garçons arrogants" : un Belge en colère après un match face aux jeunes du PSV

"Onze petits garçons arrogants" : un Belge en colère après un match face aux jeunes du PSV

11:30
"Si Vanaken, Mechele et Mignolet prennent leur retraite, Anderlecht reprendra l'ascendant"

"Si Vanaken, Mechele et Mignolet prennent leur retraite, Anderlecht reprendra l'ascendant"

19:30
3
Clap de fin à Namur : le club prend une grande décision en début de Play-Downs

Clap de fin à Namur : le club prend une grande décision en début de Play-Downs

10:20
Plus le droit à l'erreur pour les Rouches, l'Essevee en danger : suivez Zulte - Standard en live (18h30)

Plus le droit à l'erreur pour les Rouches, l'Essevee en danger : suivez Zulte - Standard en live (18h30)

09:00
"Presque tout le monde était parti" : Adriano Bertaccini raconte le rituel qui a revitalisé Anderlecht

"Presque tout le monde était parti" : Adriano Bertaccini raconte le rituel qui a revitalisé Anderlecht

18:30
🎥 La passe décisive est sublime : Jérémy Doku est prêt à défier le Real Madrid de Thibaut Courtois

🎥 La passe décisive est sublime : Jérémy Doku est prêt à défier le Real Madrid de Thibaut Courtois

09:20
Malines s'inspire d'Anderlecht pour viser le top six

Malines s'inspire d'Anderlecht pour viser le top six

06:40
🎥 Jets de projectiles et échauffourée en D1 ACFF : quand Loris Brogno titille les supporters de Virton

🎥 Jets de projectiles et échauffourée en D1 ACFF : quand Loris Brogno titille les supporters de Virton

08:40
2
Deux blessés supplémentaires à l'Union ? David Hubert fait le point Réaction

Deux blessés supplémentaires à l'Union ? David Hubert fait le point

07:20
"Triste pour mes joueurs" : Felice Mazzu ne comprend pas la défaite d'OHL

"Triste pour mes joueurs" : Felice Mazzu ne comprend pas la défaite d'OHL

07:40
La victoire, ou adieu le top 6 pour les Rouches : la composition probable du Standard à Zulte Waregem

La victoire, ou adieu le top 6 pour les Rouches : la composition probable du Standard à Zulte Waregem

07:00
Zeneli a délivré sa carte de visite, Guilherme donné le tournis à El Ouahdi : les notes de l'Union contre Genk Analyse

Zeneli a délivré sa carte de visite, Guilherme donné le tournis à El Ouahdi : les notes de l'Union contre Genk

23:20
Genk fait de la résistance mais ne vient pas gâcher la fête : l'Union renoue joliment avec la victoire

Genk fait de la résistance mais ne vient pas gâcher la fête : l'Union renoue joliment avec la victoire

22:45
Le pot de ketchup est ouvert : Lucas Stassin enchaîne les buts avec Saint-Étienne

Le pot de ketchup est ouvert : Lucas Stassin enchaîne les buts avec Saint-Étienne

23:40
Le plus gros flop du Club de Bruges retrouve des couleurs dans un club de Ligue 1

Le plus gros flop du Club de Bruges retrouve des couleurs dans un club de Ligue 1

21:00
D1 ACFF : Mons impressionne à Virton, Meux assure et Tubize-Braine ralentit

D1 ACFF : Mons impressionne à Virton, Meux assure et Tubize-Braine ralentit

23:00
"Après quatre défaites de suite..." : Hans Cornelis fait un constat inquiétant sur Charleroi

"Après quatre défaites de suite..." : Hans Cornelis fait un constat inquiétant sur Charleroi

22:00
1
Un titulaire anderlechtois confiant avant Bruges : "On va gagner 1-3 et je vais marquer"

Un titulaire anderlechtois confiant avant Bruges : "On va gagner 1-3 et je vais marquer"

07/03
1
Malgré les menaces de faillite, le RWDM s'impose à l'Olympic Charleroi, le RSCA Futures accroché

Malgré les menaces de faillite, le RWDM s'impose à l'Olympic Charleroi, le RSCA Futures accroché

22:22
Anderlecht va-t-il proposer un nouveau contrat à Colin Coosemans ? "Ce n'est pas le moment idéal"

Anderlecht va-t-il proposer un nouveau contrat à Colin Coosemans ? "Ce n'est pas le moment idéal"

17:00
Encore absent de la sélection : parti de Bruges pour 20 millions, il est aujourd'hui en chute libre à 23 ans

Encore absent de la sélection : parti de Bruges pour 20 millions, il est aujourd'hui en chute libre à 23 ans

20:00
"On a l'impression qu'il n'a jamais été absent" : Antonio Conte choqué par le retour de Kevin De Bruyne

"On a l'impression qu'il n'a jamais été absent" : Antonio Conte choqué par le retour de Kevin De Bruyne

21:40
Adieu le top six ? Charleroi cale au pire moment contre la lanterne rouge Dender

Adieu le top six ? Charleroi cale au pire moment contre la lanterne rouge Dender

20:30
4
Un bus vers l'Égypte pour survivre : Ronny Deila raconte comment il a fui les missiles

Un bus vers l'Égypte pour survivre : Ronny Deila raconte comment il a fui les missiles

17:30
Anderlecht, Genk et Gand assurent le futur : voici le poste où la Belgique semble la mieux armée pour l'avenir

Anderlecht, Genk et Gand assurent le futur : voici le poste où la Belgique semble la mieux armée pour l'avenir

14:00
2

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 0-0 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 16:00 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Standard Standard
STVV STVV 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved