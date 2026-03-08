"La saison commence vraiment pour eux" : un ex-Anderlechtois donne le ton du 'Topper'

Avec les Champions play-offs qui se profilent, le match phare du week-end sera un duel très important pour les deux équipes.

Il reste encore trois journées à jouer, et on ne sait toujours pas si ce sera l'Union SG, le Club Bruges ou STVV qui remportera la saison régulière. Selon Frank Boeckx, cela sera surtout important pour STVV en vue d'un ticket européen.

Pour Bruges la saison commence maintenant

"Pour le Club Bruges, l'accent est mis sur les Champions play-offs", estime l'ancien gardien d'Anderlecht au micro de DAZN. "Comme ils n'ont plus d'autres échéances ni en coupe ni en Ligue des champions, la saison commence vraiment pour eux."

Le Club souhaite commencer les play-offs en tant que leader et le match contre Anderlecht est donc une étape importante vers cet objectif. Chez les mauves et blancs, il y a sous la direction de Taravel une sorte de renaissance en cours : "Cela fonctionne à nouveau."

Match contre le Club crucial pour Anderlecht

"Ils doivent donner du temps à Taravel. Il fait du bon travail. Mais il y a une petite nuance, ses bons résultats n'ont pas été contre les équipes du haut de classement. S'ils veulent obtenir un résultat à Bruges, cela devra être très bon et ils auront besoin d'une performance comme à Anvers", poursuit Boeckx.

Si Anderlecht parvient à gagner lors de son déplacement à Bruges, ils feront un grand pas vers les champions play-offs. Mais selon Boeckx, cela ira de toute manière : "Ils ne vont pas prendre 0 sur 9, donc nous pouvons les compter parmi les candidats aux PO."