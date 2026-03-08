Réaction 🎥 "On le voit clairement sur les images" : Christian Burgess méritait-il d'être exclu ?

Scott Crabbé depuis le Parc Duden
| Commentaire
🎥 "On le voit clairement sur les images" : Christian Burgess méritait-il d'être exclu ?
Photo: © photonews

Nicky Hayen avait le visage fermé en conférence de presse. Il reconnaît la supériorité de l'Union, même s'il estime que Christian Burgess aurait dû être exclu.

Là où l'Union restait sur un 0-0 à onze contre dix à Westerlo, Genk était en confiance avec sa victoire éclatante contre La Gantoise. Mais au Parc Duden, le plan du Racing a rapidement volé en éclats : "Nous avons pris le contrôle du ballon dans le premier quart d'heure et fait preuve d'initiative, mais nous avons encaissé sur le premier corner. Burgess a repris le ballon de la tête beaucoup trop facilement, il était complètement seul", déplore Nicky Hayen en conférence de presse.

La machine saint-gilloise était lancée. "Une fois en tête, l'Union peut jouer son jeu favori : fermer la boutique derrière, contrôler le match et se concentrer sur les transitions. Nous avons été beaucoup trop timides et trop gentils ; nous nous sommes laissés dominer. Surtout à 2-0, où nous avons encore une fois tardé à réagir".

Pas le même mordant sans Bryan Heynen

La réaction a tout de même eu lieu. Sur la plus belle occasion limbourgeoise de la rencontre, initiée par un bon mouvement de Daan Heymans dans le rectangle, Christian Burgess s'est rendu coupable d'un accrochage sur sa ligne de but. Sanction : penalty et carte jaune.

Certains y voyaient une rouge, invoquant que le capitaine de l'Union intervenait comme dernier homme. Nicky Hayen met quant à lui en avant la dangerosité du geste : "On voit clairement sur les images et au vu de la blessure à la jambe de Mirisola que le tacle de Burgess était au-dessus de la cheville".

Lire aussi… Deux blessés supplémentaires à l'Union ? David Hubert fait le point

Mais il ne se cache pas derrière cette décision pour expliquer la défaite de son équipe : "Je n'ai pas retrouvé le même courage que face à La Gantoise, balle au pied. Nous n'avons jamais trouvé de joueurs entre les lignes, même après le 2-1, ce qui explique notre incapacité à lancer une dernière offensive. Je suis vraiment déçu ; nous aurions pu faire mieux. Dans les vestiaires après le match, j'avais le sentiment que nous n'avions pas tout donné".

