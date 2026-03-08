🎥 La passe décisive est sublime : Jérémy Doku est prêt à défier le Real Madrid de Thibaut Courtois

Jérémy Doku était titulaire avec Manchester City en FA Cup. Le Belge a performé avec une belle passe décisive avant d'affronter le Real Madrid.

Jérémy Doku retrouvait sa place de titulaire avec Manchester City ce samedi soir en FA Cup. Une première depuis sa blessure fin janvier. Le Diable Rouge n'a pas mis longtemps à rappeler que c'était le boss du dribble.

Un caviar comme passe décisive

Le Belge a fait parler sa vitesse sur l’égalisation des Cityzens. L'ailier a laissé deux défenseurs sur place dans le rectangle et a parfaitement servi Savinho. Le Brésilien était resté sur place et n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide.

🇧🇪 | L’assist de Jérémy Doku était si parfaite que Savinho n’a même pas dû bouger. ⚡️🎯 #EmiratesFACup pic.twitter.com/ge9nLnnw3e — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 7, 2026

Après cette égalisation, l'équipe de Pep Guardiola a pris le contrôle de la rencontre et a fini par s'imposer 1-3 pour rejoindre les quarts de finale de la FA Cup.

Courtois contre Doku

Doku fait le plein de confiance. Il prouve qu'il est prêt physiquement pour les énormes échéances qui arrivent très vite. La semaine prochaine, le niveau va monter d'un cran avec un voyage périlleux au Santiago Bernabéu.





Manchester City défiera le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions. Thibaut Courtois est prévenu, Doku revient très fort.