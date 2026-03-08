🎥 La passe décisive est sublime : Jérémy Doku est prêt à défier le Real Madrid de Thibaut Courtois

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
🎥 La passe décisive est sublime : Jérémy Doku est prêt à défier le Real Madrid de Thibaut Courtois

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Jérémy Doku était titulaire avec Manchester City en FA Cup. Le Belge a performé avec une belle passe décisive avant d'affronter le Real Madrid.

Jérémy Doku retrouvait sa place de titulaire avec Manchester City ce samedi soir en FA Cup. Une première depuis sa blessure fin janvier. Le Diable Rouge n'a pas mis longtemps à rappeler que c'était le boss du dribble.

Un caviar comme passe décisive

Le Belge a fait parler sa vitesse sur l’égalisation des Cityzens. L'ailier a laissé deux défenseurs sur place dans le rectangle et a parfaitement servi Savinho. Le Brésilien était resté sur place et n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide.

Après cette égalisation, l'équipe de Pep Guardiola a pris le contrôle de la rencontre et a fini par s'imposer 1-3 pour rejoindre les quarts de finale de la FA Cup.

Courtois contre Doku

Doku fait le plein de confiance. Il prouve qu'il est prêt physiquement pour les énormes échéances qui arrivent très vite. La semaine prochaine, le niveau va monter d'un cran avec un voyage périlleux au Santiago Bernabéu.

Manchester City défiera le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions. Thibaut Courtois est prévenu, Doku revient très fort.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
FA Cup
FA Cup Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Manchester City
Newcastle Utd
Jérémy Doku

Plus de news

🎥 "On le voit clairement sur les images" : Christian Burgess méritait-il d'être exclu ? Réaction

🎥 "On le voit clairement sur les images" : Christian Burgess méritait-il d'être exclu ?

11:00
"La saison commence vraiment pour eux" : un ex-Anderlechtois donne le ton du 'Topper'

"La saison commence vraiment pour eux" : un ex-Anderlechtois donne le ton du 'Topper'

10:40
Clap de fin à Namur : le club prend une grande décision en début de Play-Downs

Clap de fin à Namur : le club prend une grande décision en début de Play-Downs

10:20
"Dans l'intérêt du football belge" : le souhait d'une ancienne icône brugeoise à Anderlecht

"Dans l'intérêt du football belge" : le souhait d'une ancienne icône brugeoise à Anderlecht

10:00
Officiel : un Anderlechtois quitte le navire mauve et rejoint Edward Still à Watford

Officiel : un Anderlechtois quitte le navire mauve et rejoint Edward Still à Watford

09:40
Plus le droit à l'erreur pour les Rouches, l'Essevee en danger : suivez Zulte - Standard en live (18h30)

Plus le droit à l'erreur pour les Rouches, l'Essevee en danger : suivez Zulte - Standard en live (18h30)

09:00
Majeed Ashimeru retrouve le rythme et pourrait porter la RAAL jusqu'au maintien

Majeed Ashimeru retrouve le rythme et pourrait porter la RAAL jusqu'au maintien

08:20
🎥 Jets de projectiles et échauffourée en D1 ACFF : quand Loris Brogno titille les supporters de Virton

🎥 Jets de projectiles et échauffourée en D1 ACFF : quand Loris Brogno titille les supporters de Virton

08:40
2
Adriano Bertaccini évoque les ambitions anderlechtoises et révèle son meilleur joueur de Pro League

Adriano Bertaccini évoque les ambitions anderlechtoises et révèle son meilleur joueur de Pro League

08:00
Deux blessés supplémentaires à l'Union ? David Hubert fait le point Réaction

Deux blessés supplémentaires à l'Union ? David Hubert fait le point

07:20
"Triste pour mes joueurs" : Felice Mazzu ne comprend pas la défaite d'OHL

"Triste pour mes joueurs" : Felice Mazzu ne comprend pas la défaite d'OHL

07:40
La victoire, ou adieu le top 6 pour les Rouches : la composition probable du Standard à Zulte Waregem

La victoire, ou adieu le top 6 pour les Rouches : la composition probable du Standard à Zulte Waregem

07:00
Malines s'inspire d'Anderlecht pour viser le top six

Malines s'inspire d'Anderlecht pour viser le top six

06:40
"La surface, c'est mon salon" : Nicolo Tresoldi prévient Anderlecht avant le choc

"La surface, c'est mon salon" : Nicolo Tresoldi prévient Anderlecht avant le choc

06:20
Zeneli a délivré sa carte de visite, Guilherme donné le tournis à El Ouahdi : les notes de l'Union contre Genk Analyse

Zeneli a délivré sa carte de visite, Guilherme donné le tournis à El Ouahdi : les notes de l'Union contre Genk

23:20
Le pot de ketchup est ouvert : Lucas Stassin enchaîne les buts avec Saint-Étienne

Le pot de ketchup est ouvert : Lucas Stassin enchaîne les buts avec Saint-Étienne

23:40
Genk fait de la résistance mais ne vient pas gâcher la fête : l'Union renoue joliment avec la victoire

Genk fait de la résistance mais ne vient pas gâcher la fête : l'Union renoue joliment avec la victoire

22:45
D1 ACFF : Mons impressionne à Virton, Meux assure et Tubize-Braine ralentit

D1 ACFF : Mons impressionne à Virton, Meux assure et Tubize-Braine ralentit

23:00
Malgré les menaces de faillite, le RWDM s'impose à l'Olympic Charleroi, le RSCA Futures accroché

Malgré les menaces de faillite, le RWDM s'impose à l'Olympic Charleroi, le RSCA Futures accroché

22:22
"Après quatre défaites de suite..." : Hans Cornelis fait un constat inquiétant sur Charleroi

"Après quatre défaites de suite..." : Hans Cornelis fait un constat inquiétant sur Charleroi

22:00
1
"On a l'impression qu'il n'a jamais été absent" : Antonio Conte choqué par le retour de Kevin De Bruyne

"On a l'impression qu'il n'a jamais été absent" : Antonio Conte choqué par le retour de Kevin De Bruyne

21:40
Une ancienne figure d'Anderlecht estime que le Club de Bruges doit être champion

Une ancienne figure d'Anderlecht estime que le Club de Bruges doit être champion

21:20
3
Le plus gros flop du Club de Bruges retrouve des couleurs dans un club de Ligue 1

Le plus gros flop du Club de Bruges retrouve des couleurs dans un club de Ligue 1

21:00
"Quand Kevin jouait avec nous..." : l'allusion inattendue de Pep Guadiola à De Bruyne en conférence de presse

"Quand Kevin jouait avec nous..." : l'allusion inattendue de Pep Guadiola à De Bruyne en conférence de presse

16:00
Adieu le top six ? Charleroi cale au pire moment contre la lanterne rouge Dender

Adieu le top six ? Charleroi cale au pire moment contre la lanterne rouge Dender

20:30
4
Encore absent de la sélection : parti de Bruges pour 20 millions, il est aujourd'hui en chute libre à 23 ans

Encore absent de la sélection : parti de Bruges pour 20 millions, il est aujourd'hui en chute libre à 23 ans

20:00
"Si Vanaken, Mechele et Mignolet prennent leur retraite, Anderlecht reprendra l'ascendant"

"Si Vanaken, Mechele et Mignolet prennent leur retraite, Anderlecht reprendra l'ascendant"

19:30
3
Liège et Bruxelles au coeur : Paul-José Mpoku confirme sa collaboration avec Vincent Kompany

Liège et Bruxelles au coeur : Paul-José Mpoku confirme sa collaboration avec Vincent Kompany

19:00
"Presque tout le monde était parti" : Adriano Bertaccini raconte le rituel qui a revitalisé Anderlecht

"Presque tout le monde était parti" : Adriano Bertaccini raconte le rituel qui a revitalisé Anderlecht

18:30
"Je me suis demandé si tout cela en valait encore la peine" : comment Benito Raman est revenu de l'enfer

"Je me suis demandé si tout cela en valait encore la peine" : comment Benito Raman est revenu de l'enfer

18:00
Un bus vers l'Égypte pour survivre : Ronny Deila raconte comment il a fui les missiles

Un bus vers l'Égypte pour survivre : Ronny Deila raconte comment il a fui les missiles

17:30
Anderlecht va-t-il proposer un nouveau contrat à Colin Coosemans ? "Ce n'est pas le moment idéal"

Anderlecht va-t-il proposer un nouveau contrat à Colin Coosemans ? "Ce n'est pas le moment idéal"

17:00
Le meilleur gardien de Pro League à l'heure actuelle ? "Il faudra tout donner contre le Standard"

Le meilleur gardien de Pro League à l'heure actuelle ? "Il faudra tout donner contre le Standard"

16:30
Ce week-end, le Standard ne peut pas avoir les yeux baladeurs : "On ne regardera la situation que si on gagne" Interview

Ce week-end, le Standard ne peut pas avoir les yeux baladeurs : "On ne regardera la situation que si on gagne"

15:30
A l'assaut de l'Union et de l'Espagne : un Stassin peut en cacher...deux autres

A l'assaut de l'Union et de l'Espagne : un Stassin peut en cacher...deux autres

15:00
L'inquiétude grandit en Angleterre...et chez Rudi Garcia : encore un Diable à l'infirmerie

L'inquiétude grandit en Angleterre...et chez Rudi Garcia : encore un Diable à l'infirmerie

14:30
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 13:30 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 16:00 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Standard Standard
STVV STVV 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved