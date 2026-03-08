"Dans l'intérêt du football belge" : le souhait d'une ancienne icône brugeoise à Anderlecht

Chafik Ouassal
| Commentaire
"Dans l'intérêt du football belge" : le souhait d'une ancienne icône brugeoise à Anderlecht

La lutte pour le titre de Jupiler Pro League est (re)lancée pour Bruges. Le Club a bien su profiter de la perte de points de la concurrence pour reprendre une solide position juste derrière l'Union.

Avant le choc contre Anderlecht, les Blauw & Zwart se retrouvent en position de force et pourraient revenir à seulement un point du leader Union, en cas de victoire cet après-midi. La lutte en haut du classement s'annonce palpitante dans les semaines à venir. Sven Vermant s'attend cependant à ce que Bruges fasse la différence.

Bruges peut mettre toutes ses forces dans la JPL

Maintenant que le Club est éliminé de la Coupe de Belgique et que l'aventure en Ligue des champions est terminée, ils peuvent se concentrer entièrement sur la compétition : "Je m'attends à ce que les Brugeois perdent très peu de points en cette dernière phase de la compétition régulière. Même avec la prochaine division des points, chaque point compte", indique l'ancien Brugeois à Het Laatste Nieuws.

Ce dimanche, le match contre Anderlecht est toujours un match spécial, aussi pour l'ancien joueur comme il s'en souvient. Mais la situation entre les deux clubs est aujourd'hui bien différente de celle de son époque : "À mon époque, les équipes étaient plus à égalité, mais l'écart s'est creusé ces dernières années", dit-il.

Entre autres sur le plan financier, il constate une énorme différence : "Structurellement, le Club parvient également à enregistrer un bilan positif année après année. Regardez Joel Ordóñez, acheté pour quatre millions, et déjà évalué à trente millions d'euros. Bien que j'espère sincèrement, dans l'intérêt du football belge, qu'Anderlecht atteindra à nouveau ce niveau rapidement", conclut celui qui a passé près de onze saison à Bruges.

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 13:30 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 16:00 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Standard Standard
STVV STVV 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
