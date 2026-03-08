"Onze petits garçons arrogants" : un Belge en colère après un match face aux jeunes du PSV

Jong PSV continue de surprendre en deuxième division néerlandaise. Après une nouvelle victoire, l'équipe réserve du PSV occupe provisoirement la troisième place. Du côté de l'adversaire du soir, Roda JC, le match a suscité pas mal de frustration.

Le PSV domine largement aux Pays-Bas. L'équipe d'Eindhoven occupe la première place en Eredivisie, tandis que son équipe U23 réalise également d'excellentes performances, voire même remarquables.

Jong PSV a en effet provisoirement décroché vendredi soir la troisième place du classement de deuxième division néerlandaise. Cela après une victoire 0-2 sur le terrain du Roda JC. Un Belge y évolue, Lucas Beerten, formé à Genk.

Le Belge du Roda JC s'en prend au Jong PSV

Seulement, il a eu beaucoup de mal à digérer la défaite : "Tu joues contre onze petits garçons arrogants", a-t-il déclaré de manière très virulente à ESPN. "Et quand ils mènent au score, ils deviennent vraiment insupportables."

Il a également expliqué de quelle manière cela se manifestait : "Ils provoquent notre public, envoient le ballon au loin quand l'arbitre siffle. Ce genre de petites choses est agaçante. Quand tu es mené, ça ne passe vraiment pas. Je suis très frustré."



"D'un autre côté, il faut oublier ça le plus vite possible et passer aux prochains matches. On va se remettre au travail en vue du prochain match", conclut le Belge, qui en a clairement assez de jouer contre des équipes U23.