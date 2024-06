Quel format pour la Pro League dans deux saisons ? Voici les différentes propositions !

Jeudi prochain, les clubs belges professionnels se réuniront en l'Assemblée générale de la Pro League afin de voter pour le nouveau format à partir de la saison 2025-2026.

Ces derniers mois ont été le thêatre de plusieurs discussions entre les clubs professionnels belges. Ces derniers se sont réunis dans les bâtiments de la Pro League à Diegem.

Et cela, afin de discuter des potentiels nouveaux formats du championnat à partir de la saison 2025-2026. La Pro League a finalement sélectionné quatre formats possibles.

Nouveau format de Pro League : les différents scénarios

Voici les differents formats retenus, sans rentrer dans les détails. Premièrement, un championnat à 18 sans Play-offs et avec deux descendants directs. Ensuite, un championnat à 16 équipes, des Play-offs 1 à 6 équipes et sans division des points, ainsi que des Play-offs 2 en deux poules et sans divsion des points.

Troisièmement, un format à 16 équipes, des Play-offs 1 de 4 équipes et sans division des points, et des Play-offs 2 sous forme de rencontres à élimination directe. Et enfin, le maintien du format de championnat actuel.

A noter que le format de la Coupe de Belgique pourrait également changer, en jouant les demi-finales sous forme d'une même et seule rencontre. Les clubs voteront donc jeudi prochain. Il faut minimum une majorité des 2/3 pour qu'une proposition de format soit adoptée.