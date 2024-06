Jan Vertonghen fait le point sur son avenir chez les Diables Rouges... et à Anderlecht !

Jan Vertonghen a été appelé en pompier de service ce mardi au Jupiler Media Village, afin de laisser les Diables déçus de leur défaite lundi loin de la presse. Intelligent, car le vétéran de 37 ans a notamment évoqué d'autres sujets.

Au hasard : le sujet de son avenir à court et moyen terme. Mais même concernant sa blessure, Jan Vertonghen a été le centre de l'attention ces dernières semaines, et ce n'est pas forcément habituel pour l'ancien de Tottenham.

"C'est vrai, on a beaucoup écrit sur moi? (rires). J'aime être ici et je sens que j'ai encore quelque chose à apporter", a-t-il commencé. "Que ce soit sur le terrain ou en dehors. Comprenez-moi bien : je veux toujours jouer chaque minute, mais je peux mieux gérer le fait de ne pas jouer qu'auparavant."

"Je suis surtout ici pour aider les Diables Rouges. Si l'entraîneur dit : 'Ok Jan, tu joues', alors je serai prêt. Ce n'était pas le cas lundi, mais j'étais là pour les gars. Je pense que je peux aussi être important de cette façon. Et pour répondre à votre question : oui, ça me fait plaisir d'être encore apprécié sur ce plan".

Anderlecht ? C'est entre les mains de mon agent... Et des miennes avant que je donne le feu vert complet

Mais combien de temps encore continuera-t-il ? Sa réponse laisse entendre que l'envie de continuer est bien là. "Mais je ne sais pas encore. Je ne peux rien dire sur Anderlecht. C'est entre les mains de mon agent, et des miennes, avant que je donne le feu vert complet."

"Je ne veux pas y penser pour l'instant, car je veux me concentrer pleinement sur l'équipe nationale. Une prochaine compétition? (rires) Je prends de l'âge, j'ai quand même 37 ans... mais la possibilité existe toujours. Je déciderai uniquement après la compétition".

Après tout, la Ligue des Nations ne sera pas dans deux ans et "Sterke Jan" pourrait toujours être actif et au même niveau d'ici là. "Je vais y réfléchir sérieusement en vacances. Nous allons d'abord voir comment je traverse cette compétition. Mais je sens que je vais désormais progressivement occuper un rôle de grand frère, de soutien au sein de l'équipe", reconnaît-il.