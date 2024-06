Hernan Losada va retrouver du service...en Challenger Pro League

Ancien milieu de terrain et joueur du Beerschot, Anderlecht, Charleroi et du Lierse, Hernan Losada est désormais entraîneur.

L'Argentin de 42 ans a commencé sa carrière dans le coaching au Beerschot, étant entraîneur principal d'octobre 2019 à janvier 2021.

Il est ensuite parti en Amérique du Nord, à la tête des équipes de MLS de DC United et de Montréal. Il est sans club depuis novembre 2023.

Losada devrait très bientôt reprendre du service...en Belgique. Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, il est proche d'être nommé entraîneur de Deinze.

Une réunion est prévue ce jeudi avec l'équipe de Challenger Pro League afin de convenir d'un accord. Losada était l'option numéro 1 de Deinze. Wouter Artz sera nommé directeur sportif.

🟠⚫️ Infos KMSK #Deinze :

🇦🇷 Hernán Losada close to be appointed as New Manager !

🗣️ A meeting will take place today in order to find an agreement on personal terms.

✍🏼 Losada keen on the move & was Wouter Artz (set to be named new sports director) number one option. #mercato… pic.twitter.com/bDIJiTdv0J