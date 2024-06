Officiel : la Pro League perd un ancien Mouscronnois, qui a fini par succomber aux sirènes de l'Angleterre

C'était dans l'air depuis quelques semaines, Saint-Trond vient d'officialiser le départ d'Eric Bocat à Stoke City. Il va donc découvrir la Championship.

Cela faisait déjà quatre ans qu'Eric Bocat arpentait les lignes de touche de notre Pro League. Arrivé à Mouscron en provenance du noyau B de Lille, le latéral gauche a rapidement convaincu par son volume de jeu.

A la chute des Hurlus, il a ainsi retrouvé un point de chute du côté de Saint-Trond. Ses bonnes prestations dans le Limbourg lui valent un transfert à Stoke City, en deuxième division anglaise.

"Je suis vraiment heureux, c'est un grand pas dans ma vie et ma carrière. Lorsque j'ai parlé avec le directeur sportif et l'entraîneur, ils ont expliqué à quel point ils aimaient mon profil d'arrière gauche et pensaient que je pouvais aider l'équipe" déclare-t-il dans le communiqué officiel.

Une valeur sûre du championnat belge

Il revient aussi sur ses progrès en Pro League : "Je suis offensif, rapide et j'aime dribbler, cependant, je suis avant tout arrière gauche et mes qualités défensives sont également très importantes. C'est un aspect de mon jeu que j'ai beaucoup amélioré ces dernières années en Belgique.

Le directeur sportif Jon Walters se félicite de cette arrivée : "La capacité d'Eric à s'adapter à différentes positions sur le terrain sera un atout formidable pour notre équipe". Eric Bocat va rapporter 1,20 million à Saint-Trond.