"Heureux que tout le monde soit ouvert à cette idée"

L'ancien coach de Genk débute une nouvelle aventure à la tête des Buffalos, où il sera attendu au tournant.

Les débuts de Wouter Vrancken sur le banc de La Gantoise sont encourageants, avec deux victoires en amical, malgré de faibles adversaires.

"Nous avons travaillé et mis en pratique de nouveaux principes de jeu ces derniers jours, ils étaient déjà visibles et cela m'a plu. Il s'agit de certains types de courses, mais aussi de la manière de défendre. L'attention portée par les joueurs à ces aspects était clairement perceptible et j'en suis très content. Tout le monde a fait preuve d'une bonne mentalité et d'une bonne volonté", a déclaré Vrancken dans Het Belang van Limburg à l'issue du match contre Merelbeke.

Le coach a ensuite indiqué qu'il avait encore plusieurs choses à travailler dans les semaines à venir, mais que jusqu'ici, il voyait beaucoup de bonne volonté à l'entraînement : "Nous essayons également de stimuler et encourager le dialogue, car ce n'est que lorsque vous êtes tous convaincus à 100 % que vous pouvez être bons que cela fonctionne. Nous sommes très heureux de constater que tout le monde est ouvert à cette idée", a conclu Vrancken qui pose doucement sa griffe sur son nouvel effectif.