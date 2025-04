Les Champions Play-offs se transforment en cauchemar pour La Gantoise : "Le fait qu'il soit le meilleur joueur veut tout dire..."

Désormais analyste dans le nord du pays, Hein Vanhaezebrouck se montre très critique envers son ancien employeur. Dante Vanzeir, en particulier, en a un petit peu pris pour son grade.

Après six journées de Champions Play-offs, La Gantoise est dans une période très compliquée. Les Buffalos affichent un maigre total de trois points sur dix-huit possibles. La seule victoire est venue contre l'Antwerp, mais les Gantois ont perdu toutes leurs autres rencontres, dont deux sur le score de 5-0, aggravant encore leur situation. Ils n'ont inscrit qu'un but lors des six derniers matchs, pour... 18 concédés.

Le constat est sans appel : ces Play-offs tournent au cauchemar pour Gand. Hein Vanhaezebrouck, ancien entraîneur gantois devenu cette saison analyste dans le nord du pays, suit attentivement les performances de son ancien club. Et il n'hésite pas à pointer les faiblesses observées... celles qu'il pointait déjà lorsqu'il était encore en poste.

Hein Vanhaezebrouck très critique envers La Gantoise et Dante Vanzeir

"Le fait que Davy Roef ait été le meilleur joueur de La Gantoise durant la première partie de la saison en dit long", a-t-il déclaré au Nieuwsblad. Selon lui, les difficultés actuelles ne sont que la confirmation d'un problème déjà connu depuis plusieurs mois : Gand manque tout simplement de qualité. Un jugement sévère, mais difficile à contester au vu des résultats récents. L'ancien coach estime que l'équipe n'atteint pas le niveau d'exigence attendu dans une telle phase de la compétition.

Il reconnaît qu'une tentative de renforcement a été faite lors du mercato hivernal, mais estime que cette intervention n’a eu que peu d’effet. "Certes, il y a eu quelques arrivées en janvier, mais cela n'a pas véritablement modifié la situation", analyse-t-il.

Enfin, Vanhaezebrouck n'a pas mâché ses mots concernant Dante Vanzeir. Il considère que l'attaquant est loin d'avoir répondu aux attentes. "Je trouve que Vanzeir est en dessous de la moyenne. Je ne pense pas qu'il ait réellement apporté une valeur ajoutée à l'équipe", conclut-il sur un ton assez alarmant. Force est de constater qu'il n'a pas tort.