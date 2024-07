Une prolongation se prépare dans l'avant-garde d'Anderlecht

L'un des dossiers en cours du côté du RSC Anderlecht devrait très bientôt se finaliser : celui de Robbie Ure.

L'attaquant écossais de 20 ans était arrivé en provenance des Glasgow Rangers l'été dernier dans le cadre d'un transfert libre.

Une option de prolongation était incluse dans son contrat, qui arrivait à expiration en cette fin de saison. Anderlecht aurait pris la décision de le prolonger.

Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, Ure aurait signé un nouveau contrat, portant sur les trois prochaines saisons.

Auteur de 5 buts et de 2 assists en 16 rencontres de Challenger Pro League, Ure a également fait ses débuts avec l'équipe A lors des Play-offs.

