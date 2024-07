📷 Le RSC Anderlecht dévoile ses maillots pour la saison 2024-2025, avec un clin d'oeil à la capitale

Le RSC Anderlecht a dévoilé ses maillots pour la saison 2024-2025, avec trois sets différents : un mauve pour les matchs à domicile, un blanc pour les matchs à l'extérieur, et un troisième maillot couleur émeraude.

Des maillots au design assez sobre, avec quelques détails à noter cependant : "Les maillots de cette saison célèbrent Bruxelles, la capitale de l'Art Nouveau. Des motifs subtils ont été incorporés dans les manches de nos maillots domicile et extérieur, faisant référence à la splendeur d'antan", lit-on.

Les artistes Victor Horta et Henry Van de Velde, fondateurs de l'Art Nouveau, sont ainsi mis à l'honneur. Mais aussi, première en Belgique : le design des maillots a été généré... par intelligence artificielle.

"L'utilisation de la technologie générative s'est avérée être un processus audacieux et incroyablement excitant, qui se manifeste aujourd'hui par le lancement d'un maillot innovant - première en Belgique - généré à 100% par l’intelligence artificielle", déclare ainsi Tim Borguet, chief marketing du RSCA.

Home 24/25.



An ode to Brussels and its Art Nouveau - reimagined with artificial intelligence. pic.twitter.com/NZqXCiEneb