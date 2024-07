Jan Vertonghen et les Diables, c'est fini : le recordman de caps de la sélection nationale arrête

Jan Vertonghen, 37 ans, a disputé son dernier match en équipe nationale le 1er juillet dernier face à la France. Le recordman de caps en sélection a annoncé sa retraite internationale.

"First one, last one" : voilà comment Jan Vertonghen annonce, à 37 ans, la fin de sa gargantuesque carrière internationale. Le défenseur central a publié une photo de sa toute première cap avec les Diables Rouges, le 2 juin 2007 face au Portugal, et une photo de sa dernière apparition, le 1er juillet 2024 face à la France, accompagnées de ces mots.

"Merci pour les souvenirs. J'ai vécu mon rêve", ajoute Vertonghen, 157 caps (10 buts) avec les Diables, recordman de sélections et encore titulaire pour son dernier grand tournoi, cet Euro 2024 qu'il a quitté en larmes.

Des adieux un peu tristes, en effet, car c'est sur un autobut malchanceux de Jan Vertonghen que la Belgique a été éliminée de cet Euro (1-0).

Une élimination qui précipite donc les adieux de "Sterke Jan", l'un des vétérans de cette sélection et l'un des derniers vestiges de la "génération dorée" qui cède petit-à-petit sa place...