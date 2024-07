Noubi, Ngoy, Doumbia : Ivan Leko donne des nouvelles des blessés du Standard

Après la rencontre amicale perdue contre Dender, Ivan Leko a donné des nouvelles de Lucas Noubi, Nathan Ngoy et Souleyman Doumbia, qui n'étaient pas sur la feuille de match.

Après sa victoire sur la pelouse d'Aubel (D3 ACFF) la semaine dernière (0-5), le Standard s'est largement incliné lors de sa deuxième joute amicale de la pré-saison contre Dender, promu en D1A (lire le résumé).

À l'issue de la rencontre, Ivan Leko évoquait notamment la jeunesse de son groupe (lire ici), la différence de préparation entre les deux équipes et les blessures de certains joueurs, qui perdurent depuis la saison dernière.

Des blessures qui impactent encore fortement la ligne défensive liégeoise. Ce vendredi, Lucas Noubi, Nathan Ngoy et Souleyman Doumbia n'étaient pas sur la feuille de match parce qu'ils terminent de régler leurs pépins physiques.

Noubi, Ngoy et Doumbia reprennent progressivement avec le groupe

Alors que le championnat reprendra le 28 juillet à Genk pour les Rouches, Ivan Leko pourra-t-il profiter du retour de ses trois cadres défensifs à temps dans la préparation ? Le Croate semblait plutôt positif, sans spécialement donner d'indice précis.

"Les blessés s'entraînent toujours en particulier, mais ils reprennent progressivement avec le groupe. Ils travaillent dur pour revenir. On espère que la semaine prochaine, on pourra déjà voir deux ou trois nouveaux visages à l'entraînement."

Ivan Leko a aussi souligné à quel point le retour de ces trois joueurs couplé aux récentes arrivées vont modifier la face du groupe liégeois. "Lucas, Nathan et Souleyman n'ont pas joué (contre Dender). Ce sont trois joueurs sérieux. Boli Bolingoli est là et un autre joueur sera ici bientôt (en référence, au minimum, à la venue bientôt officielle de Bosko Sutalo, également présent dans les travées du SL16 Football Campus)."

"Après ça, on essayera encore d'attirer trois, quatre, ou cinq nouveaux joueurs. Après ça, le groupe sera déjà très différent. Avoir dix-huit jeunes et six joueurs plus vieux ou l'inverse, ça change tout."