Birger Verstraete de retour en Belgique ! L'ancien médian de l'Antwerp retrouvera officiellement la D1A très prochainement

La saison dernière, OHL a constitué un noyau rempli d'inconnues, et a manqué son objectif de prendre part à la lutte pour le top 6. Désormais, les Louvanistes visent des joueurs plus expérimentés, ayant déjà un passé en Jupiler Pro League.

La saison dernière, OHL avait l'ambition de prendre part à la lutte pour les Champions Play-Offs. Mais après une saison difficile, les Louvanistes ont finalement dû éviter les play-downs, ce qu'ils ont fait.

Après le mercato jeune et rempli de surprises de la saison dernière, Louvain voudrait désormais se diriger vers des profils plus expérimentés, ayant déjà un passé en Jupiler Pro League. Et un joueur idéal, pour OHL, serait Birger Verstraete.

Le joueur de 30 ans a parcouru un long chemin en Belgique. Il est passé par le centre de formation du Club Bruges puis est parti à Courtrai. C'est là que La Gantoise l'a débauché, avant qu'il n'atterrisse finalement à l'Antwerp.

Birger Verstraete va signer à OHL !

Ce transfert n'a pas été un grand succès et après des prêts à Cologne et à Malines, Verstraete s'est engagé avec le club grec de l'Aris Salonique. Là-bas, il a disputé 29 matchs la saison dernière, mais il est autorisé à partir malgré un contrat d'un an restant.

Oud-Heverlee Louvain l'a déjà contacté et selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, le transfert est pratiquement conclu. Un accord personnel aurait déjà été trouvé et Birger Verstraete devrait être officialisé dans les prochains jours.

À Den Dreef, le médian défensif doit pallier le départ de Joren Dom et apporter son expérience à l'équipe. OHL souhaite à tout prix éviter de retomber dans des problèmes de relégation et veut, cette fois, vivre une saison bien plus tranquille.