Matte Smets explique pourquoi il a choisi Genk plutôt qu'Anderlecht : "Je vois cela comme un avantage"

Matte Smets a quitté Saint-Trond et a signé à Genk cet été. Le défenseur central avait encore bien d'autres options.

Matte Smets était très courtisé après s'être révélé la saison dernière à Saint-Trond. Il a finalement suivi l'entraîneur Thorsten Fink et Jarne Steuckers à Genk.

Il a déclaré que le fait de travailler à nouveau avec Fink n'a pas été le facteur décisif. "C'est un gros avantage, mais bien sûr, tu ne choisis pas uniquement pour un entraîneur. Genk était simplement l'équipe qui m'a donné le plus de confiance. J'ai senti que ce club me voulait vraiment", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws.

Smets a été recruté pour 2,25 millions d'euros. Il a également suscité l'intérêt de clubs étrangers comme Reims et Watford. En Belgique, Anderlecht était également intéressé.

"Il faut écouter chaque club intéressé, puis ensuite peser le pour et le contre. Je comprends que certaines personnes diront qu'Anderlecht aurait été un choix plus logique car ils jouent en Europe et que Genk ne le fera pas cette année, mais quelque part je vois cela comme un avantage", a-t-il ajouté.

"Je veux construire quelque chose cette saison", continué Smets. "Je crois que nous pouvons passer une très bonne année et espérons ensuite pouvoir jouer en Champions League ou en Europa League l'année prochaine."