Des candidats jusqu'en Grèce et en Arabie Saoudite pour Dennis Praet : Anderlecht doit jouer des coudes

Dennis Praet est libre depuis la fin de son contrat à Leciester. Il cherche à se relancer après deux saisons délicates chez les Foxes.

Anderlecht tente depuis plusieurs semaines de le rapatrier mais Lecce semble partir favori : les Italiens ont proposé à Praet un contrat de trois ans. Le principal intéressé serait d'ailleurs partant pour un retour en Serie A.

Mais actuellement, rien n'est fait : selon Sacha Tavolieri, le Diable Rouge de 30 ans n'aurait pas encore pris sa décision.

Il explique également qu'Anderlecht continue d'oeuvrer en coulisses.

Praet a également suscité de l'intérêt jusqu'en Grèce et en Arabie Saoudite mais aurait décliné les deux offres, ne souhaitant pas rejoindre ces destinations.

?? Dennis Praet hasn’t decided his future yet! The Belgian got a formal proposal to go back to RSC #Anderlecht and a serious offer at #USLecce on a 3-years deal.

???? Des clubs grecs et saoudiens ont déjà manifesté leur intérêt de manière claire, mais cela n'est pas considéré comme une priorité vu les options offensives...