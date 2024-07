Arnaud Bodart a reçu une offre... d'un club du top 6 ! Deux joueurs ont même été proposés au Standard

L'Union aurait proposé au Standard de Liège un échange Arnaud Bodart - Anthony Moris. Une idée qui ne devrait finalement pas voir le jour.

Tout le monde connaît la situation d'Arnaud Bodart au Standard. Le gardien veut se trouver un nouveau défi, le Matricule 16 aimerait aussi le vendre avant la fin de son contrat. Mais à part un intérêt de l'AS Rome pour le poste de numéro 2, qui a depuis disparu, le quatrième gardien des Diables n'a, pour le moment, rien à se mettre sous la dent.

Pourtant, cette semaine, le portier liégeois a bien reçu une offre, venue... de l'Union Saint-Gilloise, selon les dires de nos confrères de Sudinfo. Une proposition évaluée à un million d'euros, refusée par le Standard, qui aimerait utiliser cet argent pour recruter un portier de la même valeur.

Un échange Bodart - Moris aurait pu voir le jour

Les deux clubs ont poursuivi les discussions, jusqu'à ce que l'Union propose... un échange entre Arnaud Bodart et Anthony Moris, assorti d'une petite somme d'argent en faveur du Standard.

Refusé, cette fois, par le portier des Rouches, qui aurait assuré ne pas vouloir poursuivre sa carrière au Parc Duden. Le vice-champion de Belgique n'a cependant pas laissé tomber le dossier facilement, et aurait proposé Loïc Lapoussin, placé dans le noyau B en l'attente d'un transfert, en échange d'Arnaud Bodart. L'international malgache souhaite cependant poursuivre à l'étranger.

Le Standard et l'Union ne devraient donc pas trouver d'accord dans ce dossier, puisque Bodart n'a pas envie de rejoindre la RUSG, et que Lapoussin n'a pas envie de rester en Jupiler Pro League. Les deux hommes ne sont tout de même pas passés loin de se croiser, ce qui aurait permis à Anthony Moris de revenir dans le club dans lequel il a été formé et où il a effectué ses débuts en professionnel.