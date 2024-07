La Gantoise s'apprête à débourser un montant record pour un joueur de Carl Hoefkens

Le transfert avait fait parler de lui il y a peu, le joueur furieux de se voir bloquer par son club actuel, s'était exprimé dans la presse.

Après beaucoup de remous, Aimé Omgba devrait finalement bien quitter le NAC Breda de Carl Hoefkens pour rejoindre La Gantoise comme le rapporte Voetbal International.

Les négociations auraient bien progressé entre les parties concernées. Et une chose est sûre : le milieu offensif de 21 ans deviendra un transfert sortant record pour le NAC, estimé à au moins trois millions d'euros.

Absent du match amical du jour du NAC contre Excelsior, Omgba a joué un rôle important lors de la saison écoulée, qui a vu la promotion du NAC vers l'élite. Auteur de huit buts, il a indiqué à plusieurs reprises qu'il souhaitait passer à la vitesse supérieure mais s'était heurté au refus de son club (lire ici).

"Je suis arrivé libre au NAC, j'ai toujours tout donné pour le club et j'ai contribué à sa promotion en Eredivisie. Aujourd'hui, on me dit que c'est du pur business. En raison du comportement du club, La Gantoise a mis fin aux négociations. Je déconseille à tout joueur de signer au NAC Breda", avait clamé le milieu de terrain dans un entretien accordé à De Telegraaf.

Le voilà en route vers notre Jupiler Pro League.