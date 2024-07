Quel avenir pour Simon Mignolet au Club de Bruges ? "Quand je vois mon niveau à l'entraînement..."

Simon Mignolet a maintenant 36 ans, mais il semble bien parti pour refaire une saison complète entre les perches du Club de Bruges... voire bien plus.

En 2019, le Club de Bruges a frappé un grand coup en ramenant Simon Mignolet de la Premier League. Le portier a signé contre sept millions d'euros en provenance de Liverpool. Aujourd'hui âgé de 36 ans, il est toujours aussi motivé.

"J'ai encore deux ans de contrat. Parfois, je me pose des questions. En stage, par exemple : 'serait-ce mon avant-dernier stage estival ?' On y pense un peu plus souvent qu'avant", débute-t-il dans Het Laatste Nieuws.

"Mais quand je vois comment je surmonte une semaine de stage et quel niveau j'atteins à l'entraînement, je n'ose pas dire que j'arrêterai dans deux ans."

Simon Mignolet ne pense pas encore à ranger les gants

"Comme je viens de dire, beaucoup de choses sont plus faciles qu'il y a quelques années. Bien sûr, on ne sait pas comment je performerai ces deux prochaines saisons. Et je veux aussi que le Club Bruges ait le meilleur gardien dans les buts. Encore une fois, si je peux maintenir ce niveau... Cela dépendra aussi de ma forme physique", poursuit Mignolet.

À l'heure actuelle, l'idée d'arrêter ne lui traverse pas l'esprit. "Imaginons que j'aie mal partout, que je n'atteigne plus mon niveau... Ce serait très différent. Mais quand je vois à quel point je me déplace avec facilité en ce moment, il est logique que je ne pense pas à arrêter", conclut le gardien.