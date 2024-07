Un transfert, raison de l'absence d'Archie Brown avec La Gantoise ?

Archie Brown intéresse plusieurs clubs depuis le mois de janvier dernier. En hiver, La Gantoise avait déjà vendu énormément de cadres et ne voulait pas se séparer de son défenseur latéral. Cet été, c'est une autre histoire.

Archie Brown a fêté ses 22 ans, au printemps. Arrivé en provenance de Lausanne, en tant que défenseur central, l'Anglais a finalement été placé sur le flanc gauche, et a impressionné.

Dès le mois de janvier, plusieurs formations des grands championnats européens se sont intéressées à lui. Toutefois, les Buffalos avaient déjà vendu plusieurs cadres et ne voulaient pas, en plus, se séparer du joueur arrivé six mois auparavant.

Qu'est-ce qui cloche avec Archie Brown ?

Chelsea, en particulier, aimait beaucoup Brown. Par la suite, Lyon, Aston Villa, Crystal Palace, la Lazio et l'AC Milan se sont penchés sur le dossier, tandis que La Gantoise a reçu l'une ou l'autre offre de Turquie.

Les Blues étaient les favoris, mais n'ont toujours soumis aucune offre à Gand, ce qui laisse penser à une situation d'attentisme. Pendant ce temps, le joueur était absent du match amical contre le LOSC, ce samedi.

Une "transférite" ? Même pas, selon Wouter Vrancken. "Il a d'abord eu un souci au tendon d'Achille, maintenant à l'os pubien. Ce n'est que de la précaution" a déclaré le T1 après la rencontre.