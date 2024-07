Malgré la relégation, un cadre du RWDM prolonge au club

Le RWDM descend en Challenger Pro League mais l'exode annoncé n'aura peut-être pas lieu. David Sousa, arrivé en cours de saison, prolonge.

David Sousa (23 ans) a prolongé son contrat au RWDM pour deux saisons, se liant au club bruxellois jusqu'en 2026. Le RWDM a annoncé la nouvelle via ses réseaux sociaux.

Sousa était arrivé en janvier dernier de Botafogo, club également propriété de John Textor, et était lié au RWDM jusqu'en fin de saison.

Malgré la relégation, il reste donc à bord. "J'ai beaucoup aimé mes six mois ici, je voudrais donner plus pour le club et les supporters, c'est pour ça que j'ai décidé de continuer mon aventure ici à Molenbeek", explique Sousa.

David Sousa a disputé 32 matchs de Jupiler Pro League depuis son arrivée, inscrivant deux buts et donnant une passe décisive.