Un "petit nouveau" de 36 ans a posé problème aux Zèbres : "Je suis en parfaite condition physique"

Mais qui est donc ce Tjaronn Chery ? Le vétéran surinamais de 36 ans était l'une des attractions de cette première journée de championnat, et a montré que l'âge n'était qu'un chiffre pour lui.

Numéro 4 au dos, coupe de cheveux originale, allure de footballeur "à l'ancienne" : Tjaronn Chery a débarqué en Jupiler Pro League, et il a immédiatement donné l'impression qu'il pouvait potentiellement être l'une des attractions de la saison.

Titulaire avec l'Antwerp sur la pelouse de Charleroi, Chery n'a en tout cas pas fait ses 36 ans. Le Néerlandais (et Surinamais sur le plan sportif depuis 2021 seulement) a couru dans tous les sens, demandé énormément de ballons et même fait des appels répétés dans...le dos de la défense, malgré un déficit de vitesse clair par moments.

"J'ai beau avoir 36 ans, ceux qui me connaissent savent que je suis parfaitement fit. Je prends un grand soin de mon corps depuis le début de ma carrière", nous assure Tjaronn Chery après la rencontre, où il a été très disponible pour les médias flamands comme wallons.

Chery, la bonne surprise de l'Antwerp?

Le natif d'Enschede nous semblait être un pari osé à son arrivée, mais il semble en effet plutôt être un joli coup, amenant énormément d'expérience dans une équipe qui en aura besoin. L'Antwerp veut en effet se focaliser sur la jeunesse à l'avenir, et avec des joueurs comme Chery, Odoi ou encore Alderweireld, il y a des "grands frères" pour les encadrer.

"J'ai eu une très bonne discussion avec l'Antwerp, qui me voulait dès le moment où j'ai été libre de tout contrat", explique Chery. "J'ai immédiatement eu un bon feeling. Ça me fait plaisir de pouvoir encore jouer au football, et de le faire dans un si grand club. J'ai discuté avec Toby Alderweireld de l'Antwerp, c'est un club ambitieux avec lequel j'ai envie de réaliser de belles choses".

Il faudra en voir un peu plus et face à des équipes mettant plus d'intensité dans leur jeu pour pouvoir mieux juger ce que pourra apporter Tjaronn Chery au Matricule 1. Mais l'ancien de QPR, Groningue et du Maccabi Haïfa a du football dans les pieds et une grinta qui paraît très adaptée à la mentalité anversoise.