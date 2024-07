Anderlecht, l'Union et Gand récupèrent du monde après les poules des JO, Genk et Saint-Trond sont encore bien déforcés

La phase de groupes des Jeux Olympiques est terminée. Plusieurs joueurs vont déjà rentrer en Belgique, tandis que le Maroc et ses trois Belgicains, les États-Unis et le Japon ont rejoint les quarts de finale.

Le football international est, à nouveau, au programme depuis mercredi dernier, dix jours seulement après la fin de l'Euro. Le tournoi olympique de football est entré dans sa phase de vérité, puisque la phase de poules est désormais terminée.

Comme les Red Flames et les Diablotins ne se sont pas qualifiés, notre attention s'est portée sur les joueurs de Pro League participant au tournoi. Ils ont connu des fortunes bien diverses. Pour rappel, ce sont les sélections U23 qui participent à la compétition.

© photonews

Les trois marocains de Pro League sont en quart de finale

Le Maroc compte plusieurs Belgicains dans son équipe. Bilal El Khannouss et Zakaria El Ouahdi de Genk, ainsi que le Carolo Mehdi Boukamir.

Les deux limbourgeois ont été titulaires lors des trois matchs de poule. Mehdi Boukamir ne l'était pas lors de la défaite contre l'Ukraine, avant d'être remis dans le onze pour le dernier match face à l'Irak. Une passe décisive pour El Ouahdi lors de cette rencontre, une autre pour El Khannouss contre l'Argentine lors du match d'ouverture.

Les Marocains affronteront, vendredi, les États-Unis d'un certain Griffin Yow, ce qui prive donc Westerlo d'un élément important sur le plan offensif.

© photonews

Mais l'ailier de 21 ans ne devrait pas rester bien longtemps en Campine. Ces dernières semaines, le Club de Bruges et Anderlecht ont manifesté leur intérêt, Feyenoord aussi.

Leo Kokubo, Rihito Yamamoto et Joel Fujita défieront l'Espagne pour une place dans le dernier carré. Saint-Trond sera donc privé d'eux pour la réception de Charleroi, samedi. Koki Saito, de Lommel, est aussi dans l'équipe. Il était le seul joueur de Challenger Pro League sélectionné.

Plusieurs joueurs déjà de retour

Anderlecht et La Gantoise vont, pour leur part, récupérer du monde. Amadou Diawara et Mohamed Soumah ont été éliminés avec la Guinée et vont rentrer en Belgique.

Même tarif pour l'Unioniste U23 Nelson Lemaire (République dominicaine) et le Gantois Omri Gandelman (Israël).

Seront-ils disponibles ce week-end ? Pas sûr du tout, puisqu'ils reviendront seulement de sélection. Il est plutôt probable de voir ces joueurs progressivement intégrés aux entraînements collectifs, avant de les revoir sur la feuille de match.