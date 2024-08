Brian Riemer peut souffler : voilà un transfert dont l'importance est peut-être sous-estimée

Le RSC Anderlecht va signer Ludwig Augustinsson à titre définitif. Un transfert dont l'importance ne devrait pas être sous-estimée, et ne l'est certainement pas par Brian Riemer.

La nouvelle est tombée ce mercredi soir, confirmée par nul autre que Fabrizio Romano : Ludwig Augustinsson (30 ans) va revenir au Sporting d'Anderlecht et signer à titre définitif en provenance du FC Séville.

Pas une grosse surprise, car ce dossier était l'une des priorités de Jesper Fredberg. Mais très clairement un soulagement, après que le retour de Thomas Delaney ne se soit pas concrétisé et que le mercato d'Anderlecht, de manière générale, ait pris un peu de retard.

Butez, Eriksen, Foket, ce serait beau, mais...

On connaît les postes à renforcer à Anderlecht : trouver un remplaçant à Kasper Schmeichel, un défenseur central (c'est fait), un ailier, et potentiellement un milieu créatif. Doubler les postes, de manière générale, afin de jouer sur plusieurs fronts.

© photonews

L'arrivée de Thomas Foket doublera le poste d'arrière droit, Louis Patris étant en partance. Et c'est un sacré nom, qui plaira au public : chaque été maintenant, Jesper Fredberg semble avoir pour mission de ramener un Diable Rouge au RSCA, après Thorgan Hazard en 2023.

Jean Butez comme nouveau n°1, ce serait également un transfert inattendu et a priori très intelligent de la part du RSCA. Et ne parlons même pas de Christian Eriksen qui, s'il arrivait, serait le transfert le plus fou de l'histoire récente du Sporting - après, bien sûr, celui de... Vincent Kompany.

Augustinsson est une valeur sûre

Mais s'il est moins clinquant, le transfert définitif de Ludwig Augustinsson est crucial. Peut-être même plus que les autres. Moussa N'diaye est un bon arrière gauche, mais qui manque encore de l'expérience des grands rendez-vous (que ce soit l'Europe ou les Playoffs), et a des qualités totalement différentes.

Titulaire incontournable, Augustinsson a mis un peu de temps à se faire une place dans le coeur des supporters, mais tout le monde a fini par comprendre son importance. Le Suédois a-t-il disputé un mauvais match en 2023-2024 ? Aucun ne nous vient en tête.

Discret, fiable, pas mauvais offensivement, déjà intégré dans le groupe, bon marché : Ludwig Augustinsson est une perle rare, qui peut s'inscrire dans la droite ligne de ces arrières gauches pas forcément géniaux mais si appréciés au RSC Anderlecht. Brian Riemer sera certainement très heureux de ce retour.