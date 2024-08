🎥 Les deux erreurs de Zeno Debast qui coûtent cher au Sporting CP

Zeno Debast n'a pas r√©ussi √† d√©crocher son premier troph√©e avec son nouveau club, et aura √† cŇďur de rapidement oublier ce match.

La Supercoupe a été un désastre pour le Sporting CP mais surtout pour Zeno Debast, qui vivait son premier test sérieux avec sa nouvelle formation du Sporting CP (lire ICI).

Opposés au FC Porto, les Lisboètes se sont inclinés après avoir pourtant mené... 3-0. Le Diable Rouge était titulaire en défense centrale et a vécu un enfer, fautif sur le but de Wenderson Galeno (3-1) suite à une erreur technique, puis sur le but de Nico Gonzalez (3-2) qu'il devait marquer.

Debast était remplacé à la 90e par Ousmane Diomande, alors que le score était de trois partout. Porto finissait par prendre le dessus durant les prolongations par l'intermédiaire de Jaime.

Sous une pluie de critiques, surtout de la part de ses nouveaux supporters, le Diable Rouge aura peut-être l'occasion de se racheter dès vendredi à l'occasion du premier match de la saison à domicile face à Rio Ave.

GOL DE WENDERSON GALENO!!!pic.twitter.com/PVWN3BwXIl — Football Report (@FootballReprt) August 3, 2024