Vincent Euvrard parviendra-t-il à maintenir Dender en Pro League ? Il réclame de nouveaux renforts à sa direction

Vincent Euvrard possède déjà une grosse expérience au poste d'entraîneur. Avec Dender, il a déjà obtenu 4 points sur 6... Des points précieux pour une équipe qui luttera pour le maintien.

4 sur 6 contre l'Union et La Gantoise, c'est un début de saison impressionnant. "Nous étions venus ici avec l'intention de mettre une forte pression et cela a plutôt bien fonctionné. Nous avons aussi eu plus l'occasion de jouer au football que la semaine dernière contre l'Union", a déclaré Euvrard après le match remporté contre La Gantoise (1-2).

"Nous avons joué une bonne première mi-temps sur tous les aspects et avons pris méritoirement l'avance. Après l'égalisation, nous avons eu dix minutes très difficiles. Nous n'avons pas pu maintenir le même rythme, mais finalement ce n'était pas une victoire volée."

C'est surtout l'intensité avec laquelle Euvrard fait jouer Dender qui posera problème à de nombreuses équipes. La question est de savoir s'ils pourront maintenir cela chaque semaine.

"Ils ont les capacités physiques pour le faire et aussi la volonté. C'est une façon de jouer qui convient à cette équipe. Le nombre de courses qu'ils font, les duels qu'ils disputent, la transition... chaque détail est important pour nous. Surtout avec notre budget limité", a continué Euvrard.

Mais que voudrait encore Euvrard avec ce budget ? "Un arrière latéral droit supplémentaire, car ce poste n'est pas encore doublé. Un ailier et un milieu de terrain seraient également les bienvenus. Nous verrons ce que le mercato nous apportera. Surtout si nous voulons maintenir cette intensité et ces résultats."