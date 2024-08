Un joli coup : l'un des cadres du RWDM va revenir en D1A

Après la relégation du RWDM, il y avait des affaires à faire dans le noyau molenbeekois. Parmi celles-ci, Mickaël Biron, l'un des atouts offensifs principaux du club, qui va bel et bien retrouver la D1A.

Dans un peu plus d'une semaine, la Challenger Pro League reprendra ses droits et on y retrouvera deux clubs relégués de D1A : l'AS Eupen et le RWDM. Mais dans les rangs des Molenbeekois, on ne devrait pas revoir Mickaël Biron (26 ans).

En effet, le Nieuwsblad rapporte que l'attaquant haïtien du RWDM devrait quitter le Stade Machtens et rester en D1A : OHL serait sur le point de s'offrir ses services. Ou plutôt, d'accueilir Mickaël Biron en prêt payant contre 300.000 euros.

Un prêt assorti d'une option d'achat obligatoire fixée par le RWDM à 1,7 million d'euros à la condition qu'OHL assure son maintien en D1A. En deux rencontres, les Louvanistes comptent 4 points et figurent à la 3e place ex-aequo de JPL, pour peu que cela signifie quoi que ce soit à ce stade de la saison.

Le RWDM pourrait donc au total toucher 2 millions pour son buteur, ce qui reste inférieur à sa valeur marchande estimée par Transfermarkt (2,5 millions). Mais Biron n'a plus qu'un an de contrat, et le club bruxellois fait donc une assez belle affaire en ayant négocié ce prix puisque le joueur aurait été gratuit dans un an quoi qu'il en fut.

En deux saisons au RWDM, Mickaël Biron a inscrit 23 buts en 53 rencontres disputées toutes compétitions confondues.